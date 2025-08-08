Cambio en la Policía Departamental: Cristian Fontana será el nuevo jefe en Mar del Plata

Este viernes al mediodía se confirmó un cambio relevante en la Jefetura Departamental de Mar del Plata, ya que el comisario mayor Edgardo Vulcano, quien estaba al frente desde hace unos meses, deja su lugar por motivos personales y será ocupado por el Comisario Inspector Cristian Daniel Fontana.

Desde el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires aseguraron a 0223 que el cambio, que va a ser oficializado en las próximas horas, no se debe a un recambio resuelto por deficiencias en la tarea de Vulcano, sino por pedido del propio Jefe Departamental, quien alegó razones personales y se va con una buena imagen por haber llevado a cabo modificaciones importantes en cuanto al sistema de patrullaje policial en la ciudad y la idea del Ministerio es que haya una continuidad del plan trazado.

Cristian Daniel Fontana viene de ser jefe de la División Atlántica del Grupo de Prevención Motorizado (GPM) y tiene experiencia en nuestra ciudad. En las próximas horas asumirá un cargo de relevancia y será presentado formalmente.