"Pensamos que había fallecido”: vivía en condiciones inhumanas y encerrada hace 20 años por su esposo y su hijo

La víctima, de 50 años, fue encontrada en estado de abandono extremo y con signos de desnutrición severa.

Los investigadores no salen de su asombro y estupor. Por el estado en el que encontraron a una mujer dentro de su vivienda, por los años que dicen los vecinos que no la veían salir, y porque todo se debería a la decisión de su esposo y de uno de sus hijos, mayor de edad, de mantenerla encerrada y en condiciones inhumanas.

La escena de espanto fue descubierta en la localidad cordobesa de Despeñaderos, cuando rescataron a una mujer que habría permanecido encerrada y sometida durante 20 años. La denuncia, realizada de manera anónima en el Polo de la Mujer, generó en una intervención de la Justicia que la sacó del hogar del terror.

La víctima, de 50 años, vivía en esa casa con su esposo y cuatro hijos, tres de ellos mayores de edad. Fue hallada en un grave estado de desnutrición, con signos evidentes de maltrato: sus uñas eran cortadas con una pequeña amoladora utilizada para casos de uñas encarnadas.

Su estado de salud era tan precario y grave que todavía no pudieron tomarle declaración para conocer qué le ocurrió durante todo este tiempo en el que los vecinos no tuvieron noticias suyas, mientras permanece internada en el hospital de Alta Gracia con un cuadro psiquiátrico grave.

De acuerdo a lo publicado por eldocetv, el hallazgo sorprendió a los vecinos de esa vivienda, quienes revelaron que hacía muchos años que no tenían contacto con la mujer y que habían pensado, al no verla más por la calle, siquiera en la puerta de la vivienda, que ya había fallecido.

“Me quedé sorprendida, pensé que había fallecido. Hace 10 u 11 años que no la veo, pensé que no salía. No tengo idea si tenía alguna enfermedad”, dijo una de las peronas que vive al lado de la familia desde hace 26 años. Y se refirió a los rumores que indican que hace 20 años que estaba encerrada y sin ver la luz: “Dicen que hace tantos años que está encerrada, pero tiene una nena de 11 años. En algún lado la han atendido”.

La Justicia ordenó la exclusión del hogar y restricción de contacto para el esposo de la mujer y también para el hijo mayor. Mientras tanto, psicólogos, psiquiatras y médicos intentan asistirla, aunque todavía no pudieron entablar un diálogo con la víctima debido a su delicado estado emocional y físico.