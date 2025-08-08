"Tocan los timbres y no contestan para que alguien baje y se meten": denuncian intentos de robo en edificios

Vecinos del barrio La Perla advierten sobre una modalidad sospechosa que se repite en distintos edificios de la zona. Aseguran que durante la noche del último jueves al menos tres personas merodearon varios inmuebles tocando todos los timbres con la aparente intención de ingresar con fines de robo. Las cámaras de seguridad captaron a los presuntos delincuentes.

El hecho se registró entre las 22 y las 23, cuando un grupo de jóvenes recorrió edificios de Catamarca al 700 con objetos cortantes en sus manos y pulsando todos los botones del portero eléctrico. Según relataron los vecinos, lo hacían sin responder al hablar por el portero, con la presunción de que esperaban que alguien bajara confiado a abrir la puerta principal.

En uno de los videos captados por una cámara de seguridad se observa con claridad cómo un joven acciona todos los timbres del tablero de ingreso. Los residentes sostienen que esta práctica busca aprovechar el descuido o la buena fe de alguna persona para ingresar con fines delictivos.

“Los vecinos seguimos en peligro. Esto fue anoche entre 22 y 23 en Catamarca al 700. Tocan todos los timbres y no contestan, para que alguien baje y se meten”, expresó una vecina que prefirió resguardar su identidad pero que se mostró afectada por la situación. "No hay que bajar cuando suenan los timbres", advirtió.

La preocupación crece entre los habitantes de la zona que piden mantenerse alertas y evitar abrir sin confirmar la identidad de quien llama.