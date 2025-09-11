Se viene un fin de semana con rugir de motores en el Autódromo de Mar del Plata

El Turismo Special de la Costa tendrá una carrera clave en la lucha por la fase regular y la clasificación a la Copa de Oro.

Por tercera ocasión en el año, el TSC visita el autódromo de Mar del Plata tras competir el pasado julio en el Roberto Mouras de La Plata. Será en conjunto con las categorías que componen el grupo del Zonal del Atlántico y las divisionales de APSE. Además, esta competencia otorga 50% de puntaje extra por lo que es clave en la pelea para ganar la fase regular. Se expondrán autos de las categorías Turismo Special de la Costa, Monomarca Fiat, Promocional y TC 2000 del Atlántico

Será una jornada con estrenos y un parque automotor que ronda los 15 autos. Ariel Duran estrenará una Chevy de nueva generación construida íntegramente en Balcarce con estructura y enchapado de Sebastián Valenti y el armado de Cristian Cassiba. Además, Omar Losada cambia de Chevrolet subiéndose al auto que le compró a Adrián Ramos con la atención del Cassiba Racing y la motorización de Mariano y Ricardo Méndez. Por otra parte, Luca Bozzone estrena la atención de Leo de Esteban y Mariano Bedoy en el chasis de su Chevy del AEG Competición.

Con 66 puntos en juego, cuatro nombres son los que se perfilan para ganar la fase regular: Ariel Ianni (1° 159.5 pts); Luca Bozzone (2° 128.5 pts); Marcelo Doumic (3° 114 pts) y Esteban Dimuro – Kevin Baigorria (4° 106.5 pts). Además, el abanico para ingresar a la Copa de Oro se amplía hasta el décimo puesto y se extenderá al puesto 12° en la fecha 7 con la disputa de los “dos de último minuto”. Cabe mencionar que el Mini Campeonato que define al campeón del TSC será de tres fechas.

La actividad se pone en marcha el jueves con la presentación oficial para la prensa, desde las 18 en Plaza Colón, donde también se expondrán autos de las categorías Turismo Special de la Costa, Monomarca Fiat, Promocional y TC 2000 del Atlántico. En lo deportivo, el viernes serán los entrenamientos pagos. Luego, el cronograma oficial inicia el sábado con los entrenamientos matutinos a partir de las 11.35. Más tarde, la jornada prosigue con las tandas clasificatorias: la primera (Titulares – dos grupos) se desarrollará desde las 14:40 y la restante (Invitados – dos grupos) desde las 16:35. Las finales se pondrán en marcha el domingo a desde las 12.35 (invitados) y la última competencia (titulares) se pondrá en marcha a las 15.20 a 14 vueltas de recorrido con transmisión vía streaming a partir de las 11 por parte del equipo Ave Contenidos.

