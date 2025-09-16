Una promesa del esquí mundial se mató en Chile mientras entrenaba

El mundo del deporte está conmocionado por el fallecimiento de Matteo Franzoso, promesa italiana de esquí, que realizaba un entrenamiento en la estación de La Parva, en Chile, cuando sufrió un accidente en un descenso y perdió la vida, a sólo tres días de cumplir 26 años.

Franzoso venía a toda velocidad en un descenso cuando perdió la estabilidad, atravesó dos redes de protección y chocó con una valla de madera a más de seis metros fuera de la pista, según se informó. Más allá de la desesperación y la rápida atención, fue trasladado en un helicoptero a un hospital de Santiago con traumatismo craneoencefálico grave y un edema cerebral que le prdujeron la muerte.

La Selección italiana se encontraba realizando los entrenamientos en Chile, preparando la próxima temporada del circuito internacional.

Franzoso debutó en la elite en el Mundial de 2021 y participó en 17 pruebas internacionales de descenso y supergigante, metiéndose un par de veces entre los 30 mejores.

