Lo mismo de siempre: el penal que le cobraron en contra a Círculo y le costó la eliminación

Es una lástima porque es un torneo espectacular, el más federal de todos y, a su vez, el más manchado del fútbol argentino. El Torneo Federal A nos dio otro fin de semana de polémicas, potenciado porque era la última fecha, se definió un descenso y los clasificados a los cuartos de final y la Reválida. En esa lucha estaba Círculo Deportivo, pero no lo dejaron, primó "salvar" a Germinal de Rawson que tenía que ganar para asegurar la permanencia y el "Papero" se despidió de la temporada.

El encuentro se desarrollaba con asombrosa normalidad y Marcos Liuzzi, lamentablemente conocido en el ascenso, empezó a inclinar la cancha de a poco. Sin embargo, hasta el momento, nada grosero. Pero a la media hora, y viendo que Germinal no encontraba la forma de llegar al arco de Nicolás Báez, en un tiro libre frontal, sin nada de peligro, un jugador local se dejó caer y Liuzzi, sin verguenza (separado o todo junto), marcó el punto penal y amonestó a Velasco en Círculo.

El resto estuvo demás. Terán canjeó por gol y el partido se terminó. Porque el plan del "papero" estaba roto y porque constataron que lo que pensaban en la previa se estaba concretando. Entonces, sólo restaba esperar una mano en las otras canchas. Mucho más cuando Esculino anticipó una mala salida de Báez y sentenció el 2 a 0 antes de irse al vestuario. En el complemento no pasó nada, pero a cinco minutos del final llegó la noticia de que Sol de Mayo ganó sobre la hora (también se salvó) y se metió en los playoffs, dejando a Círculo afuera de todo.

