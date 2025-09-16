Perdió pero ganó: la impresionante bolsa que se llevó Canelo pese a perder con Crawford

Todos los años hay una pelea de boxeo que se lleva la atención de todo el mundo. Pero pocas como la que se vivió el sábado por la noche en Las Vegas, donde el mexicano Saúl Canelo Álvarez y el estadounidense Terence Crawford brindaron uno de los eventos más rentables de la historia y un espectáculo increíble desde lo deportivo, donde Crawford dio la gran nota y terminó ganando con autoridad en las tarjetas y unificó títulos en tres categorías diferentes.

Pero en lo económico, los números son increíbles. Más allá de la derrota en el ring, el mexicano se llevó un paquete impresionante. En cada pelea, se garantiza una bolsa mínima de 100 millones de dólares, por lo que con las bonificaciones por sponsors, derechos de transmisión y otros, se calcula que podría haber ganado 150 millones.

En el caso de Crawford, la bolsa es menor y hay diferencia amplia entre las ganancias de los peleadores, pero tampoco nada para despreciar, además de lo que puede generar luego de esta victoria en caso de que continúe boxeando. El norteamericano se alzó con más de 50 millones de dólares, producto de la bolsa del combate como retador, y otros acuerdos contemplados en el contrato. Además, como vencedor, recibió otros premios exclusivos: un anillo “estilo Super Bowl" valuado en aproximadamente 100 mil dólares, con 10 quilates de piedras en oro amarillo y 8,5 quilates de diamantes blancos, así como el tradicional cinturón de campeón, estimado en 188.000 dólares.