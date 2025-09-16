“Especial Descanso”: Provincia Compras ofrece 12 cuotas sin interés en artículos para el hogar y hasta 60% de descuento

Banco Provincia les ofrece a sus clientes/as la promo “Especial Descanso” a través de Provincia Compras: del 16 al 18 de septiembre, las personas usuarias de la plataforma de e-commerce de la banca pública bonaerense podrán acceder a hasta 12 cuotas sin interés y descuentos exclusivos de hasta 60% en productos seleccionados.

La propuesta incluye una amplia variedad de artículos ideales para mejorar la calidad del sueño y el confort en el hogar, como colchones, almohadas, ropa de cama, muebles y más. Todo disponible a través de la plataforma digital que permite comprar de forma segura, rápida y con beneficios exclusivos para clientes/as del Banco Provincia.

Esta iniciativa se suma a las acciones que Provincia Compras viene desarrollando para fomentar el consumo responsable y facilitar el acceso a productos de calidad con financiación accesible.

Para aprovechar la promoción, solo hay que ingresar a www.provinciacompras.com.ar entre el 16 y el 18 de septiembre, seleccionar los productos incluidos en la campaña y elegir el plan de cuotas sin interés disponible.

Provincia Compras se destaca por su proceso de compra ágil y seguro. Las personas usuarias pueden navegar por una amplia variedad de categorías, comparar precios y acceder a ofertas exclusivas que se actualizan periódicamente.

Desde su lanzamiento en marzo de 2023, la plataforma se consolidó como una de las más elegidas del país en el rubro e-commerce, con más de 2,5 millones de ventas y 600 mil personas usuarias registradas. Las categorías más populares son Tecnología y Electro.

¿Cómo comprar en Provincia Compras?

Para acceder a las promociones, es necesario ser cliente/a de Banco Provincia y contar con una tarjeta de crédito Visa o MasterCard emitida por la entidad. Quienes aún no la tengan pueden solicitarla desde el mismo portal, completando un formulario de presolicitud.

También es necesario crear una cuenta de usuario/a en el sitio, con una contraseña personal secreta, confidencial e intransferible.