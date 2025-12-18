Qué reveló la autopsia de la mujer hallada en Miramar tras dos semanas de búsqueda

El informe preliminar de autopsia al cuerpo de Alejandra Tolosa, la mujer que estaba desaparecida hace dos semanas en la ciudad de Miramar, no detectó nada traumático más allá del avanzado estado de descomposición y permite descartar la participación de terceras personas.

Fuentes oficiales confirmaron a 0223 que la causa del deceso fue un paro cardíaco y que no se observó ningún indicio traumático. “La posible ingesta de pastillas a partir del hallazgo de varios blíster vacíos al lado de los rastros podría confirmarse con análisis complementarios, pero no pudo avanzarse por el estado de los restos”, señalaron.

El cuerpo fue hallado el miércoles.

El cierre de la causa por averiguación de causales de muerte que está a cargo del fiscal Ramiro Anchou se dará cuando se incorporen los reportes de las imágenes de las cámaras de seguridad cercanas al predio ubicado en la zona de calle 39 y 6.

La última información sobre Tolosa era del 4 de diciembre cuando se marchó del domicilio y en consecuencia su familia inició los rastrillajes. Las autoridades comenzaron el sábado siguiente con los mismos trabajos desde la zona del vivero dunícola municipal Florentino Ameghino hasta el Bosque Energético y también en el Polideportivo Néstor Kirchner hasta el Parque Judicial.

La autopsia la hizo personal de Policía Científica.

El operativo para dar con su paradero incluyó rastrillajes con perros, drones y las tareas de Prefectura Naval, y culminó este mediodía con el hallazgo de su cuerpo por parte de empleados municipales que trabajaban en el lugar.

De acuerdo al testimonio de su hijo, la mujer "se encontraba mal, estaba depresiva" y antes de irse "envió un mensaje de suicidio, apagó el celular, lo dejó en la casa y se fue". Habría llevado consigo medicamentos y somníferos: el hallazgo de varios blister vacíos en el lugar confirmaron esa información.