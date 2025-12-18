Habló la dueña del geriátrico acusada de golpear a un abuelo: "Lo que buscan es sacarme plata"

Después de que la familia de un residente de un hogar de ancianos del barrio de Punta Mogotes denunciara maltratos por parte del personal, la responsable del establecimiento aclaró cómo fue la situación tras las imágenes que se viralizaron donde presuntamente golpearon a un abuelo de 89 años.

Tal como informó 0223, el hecho quedó al descubierto por una cámara de seguridad cuya filmación entregó la misma dueña del hogar ante los reclamos que hicieron familiares de Héctor, un residente que apareció con golpes en el rostro y hasta un dedo pulgar quebrado tras negarse a tomar una pastilla.

Rosa, responsable de la residencia, explicó a este medio que hace 7 años está a cargo del lugar donde se hospedan 34 adultos mayores. "Me da indignación lo que pasó porque no soy así. Acá los tenemos re bien. No se les prohíbe nada, comen de todo. No es justo que me hagan estas cosas", sostuvo.

Al defenderse de la acusación, la mujer de 68 años confió que el hombre con Alzhéimer es un paciente psiquiátrico con antecedentes violentos de difícil abordaje para las enfermeras y asistentes. "Le agarran episodios todos los días. Un día el hijo lo llevó a la cocina y agarró un cuchillo y a una asistente la tomó del cuello. Tuvimos que llamar a la Policía para que intervenga. Por más que tenga 89 años, es un hombre de físico grande y nosotras pesamos 50 kilos", confió.

Respecto al episodio que se viralizó en distintos medios, la titular de hogar reconoció que en medio del forcejeo le dio un "manotazo" a Héctor. "La enfermera lo agarró de brazo y él le dio una patada. Fui para ayudarla. Él trataba de sacarme y en ese segundo le di un manotazo en la boca. Yo terminé con el brazo lastimado", aseguró.

Además, Rosa indicó que fue ella misma quien proporcionó el material fílmico a los familiares del paciente. "Me trataron como una basura de persona. Hace 7 años tengo el hogar y nunca tuve quejas de nadie. Yo no tengo nada que ocultar", aseveró.

"Esta familia es muy conflictiva. Lo que buscan es sacarme plata. No es la primera vez que pasa. Sé perfectamente cómo es. Me duele porque buscan perjudicarme a mí y a muchos abuelos que están bien", concluyó.