Orgullo marplatense: arquitectos de la ciudad fueron premiados por la calidad de sus obras

El premio fue entregado por el Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires.

La arquitectura de Mar del Plata volvió a destacarse a nivel provincial en la edición 2025 del Premio CAPBA a la Obra Construida, organizado por el Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires. Tres estudios arquitectónicos de la ciudad fueron distinguidos con el primer puesto en distintas categorías.

Entre las obras reconocidas se encuentra el nuevo proyecto del Estudio TAM - Guillermo Elgart, que obtuvo Primer Premio en la categoría Vivienda. En la última década el estudio fue distinguido siete veces por el Colegio de Arquitectos de la Provincia.

En esta misma edición, el estudio PRAAS dirigido por el arquitecto Pablo Rescia fue distinguido con dos primeros premios, uno en la categoría Vivienda y otro en Edificios No Residenciales.

Por su parte, el estudio Carmona Pérez Marino obtuvo el Primer Premio en la categoría Edificios No Residenciales, un reconocimiento relevante que confirma un camino profesional en desarrollo dentro del panorama arquitectónico bonaerense.

Premio CAPBA Obra Construida 2025

Los Premios CAPBA Obra Construida 2025 buscan reconocer y difundir la producción arquitectónica de sus matriculados. También destacar el valor cultural de la arquitectura bonaerense y fortalecer el vínculo entre el arte y la sociedad.

Los resultados de este año demuestran el aporte sostenido de Mar del Plata a la arquitectura provincial, con estudios que logran destacarse por la calidad de sus obras.