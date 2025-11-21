Aldosivi se consagró campeón del Torneo Marplatense de Ajedrez por Equipos

Superó a los locales, que quedaron en segundo y tercer lugar.

Aldosivi volvió a escribir historia dentro de las 64 casillas y se consagró campeón de la 55° edición del Campeonato Marplatense de Ajedrez por Equipos, consolidándose como una de las instituciones más fuertes de la ciudad en esta disciplina.

El tradicional certamen —que regresó tras algunos años de ausencia— se disputó en la sede de la Asociación Docente Universitaria Marplatense (Adum), situada en Guido 3256, y contó con un récord de 15 equipos participantes, cada uno conformado por cuatro tableros y la posibilidad de un suplente.

Aldosivi presentó tres equipos, cada uno homenajeando a ídolos del club. Finalmente, el título quedó en manos de Aldosivi “Tatore”, que sorprendió al imponerse por encima del gran favorito, Adum “Pirata”, mientras que el tercer lugar fue para Adum “Lírico”.

El rendimiento del campeón fue impecable: no sólo ganó todos sus matches, sino que además se quedó con las distinciones individuales de mejor Primer y Segundo tablero, gracias a las actuaciones perfectas de Cristian Acosta y Matías Villordo, quienes ganaron sus siete partidas.

En el resto de las categorías, los premios individuales fueron para:

Mejor Tercer tablero: Matías Di Muro (ADUM “Pirata”)

Mejor Cuarto tablero: Diego Severini (La Dama Perdida “B”)

Mejor suplente: Ariel Scaparro (La Dama Perdida “A”)

También hubo una actuación destacada para el equipo Juveniles FMA, integrado por jugadores Sub 10 (Facundo Nola, Santiago Sánchez Solis, Simón Dramis y Santino Baldasarre), que logró un meritorio quinto puesto enfrentándose a equipos de adultos.

Los podios:

Campeón – Aldosivi “Tatore”

Cristian Acosta

MN Matías Villordo

Pablo Fischer

Matías Federico

Subcampeón – ADUM “Pirata”

Gonzalo Gallego

MF Ignacio Fernández Mazzetti

Matías Di Muro

Juan Ignacio Cuello Alcaria

Juan Pablo Marinelli

Tercer puesto – ADUM “Lírico”

Franco Quezada

Luciano Montes

Gastón Aristizábal

Damián Ferreyra