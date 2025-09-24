Dos robos en una cuadra el mismo día: entraron a una vivienda con sus dueños adentro e intentaron robar un auto

La inseguridad volvió a golpear al barrio Las Avenidas con dos hechos ocurridos en una misma cuadra en menos de 24 horas. Cuatro delincuentes entraron a la casa de una pareja de adultos mayores de madrugada, mientras que motochorros asaltaron a un hombre horas más tarde.

Ambos episodios quedaron registrados a través de diferentes cámaras de seguridad instaladas en la cuadra. Vecinos aseguran que estos hechos se reiteran casi en forma permanente en ese sector de la ciudad.

El primero de los episodios sucedió durante la madrugada del martes, cuando un auto blanco se detuvo frente a una vivienda. De él descendieron cuatro sujetos que, tras observar la casa, treparon por las rejas de la vivienda lindera y accedieron al balcón para ingresar.

“Ellos estaban dentro de la casa y los delincuentes ingresaron tipo 2 de la mañana. Estuvieron como una hora y media adentro y después salieron como si nada por la puerta. Esta pareja de personas grandes está muy asustada, no quieren hablar. Les robaron los celulares y todas las pertenencias”, relató una vecina.

El segundo hecho ocurrió la noche del miércoles y también quedó grabado. Un conductor se subía a su auto cuando dos motochorros lo interceptaron. Uno descendió y se acercó a la ventanilla para intimidarlo, mientras el otro aguardaba en la moto. La secuencia terminó abruptamente cuando un vecino salió corriendo y los ladrones huyeron del lugar.

“El video es de ayer a la noche. Esto viene pasando ya varias veces. No llegaron a robarle el auto, pero le golpearon el vidrio. En toda la cuadra hay cámaras y pudimos grabarlo. No es la primera vez que pasa, ya robaron diferentes autos en toda la manzana”, contó la misma vecina.

Los habitantes del barrio aseguran que la Policía acude tras cada llamado, pero la situación se repite. “Seguimos llamando, vienen, les contamos, pero todo el tiempo vuelve a pasar lo mismo”, remarcan, en medio de la preocupación por el aumento de hechos delictivos en la zona.