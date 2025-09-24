Insólito video: con una grúa, robaron un camión de un proveedor de internet y se lo llevaron a tiro

Un insólito robo sucedió el domingo por la noche en el barrio Faro Norte, en la zona sur de Mar del Plata, donde delincuentes a bordo de una grúa se robaron un camión que estaba estacionado en la puerta de un taller mecánico para ser reparado.

El hecho se registró minutos después de las 22:20 cuando, en circunstancias que son materia de investigación, desconocidos se llevaron el camión con brazo hidráulico que pertenece a Unión del Sud, una cooperativa que provee servicio de internet en la zona sur de la ciudad.

Según consta en la denuncia radicada en la comisaría quinta a la que accedió 0223, el camión Dodge DP-800 175 verde había sido adquirido a principios de septiembre en la localidad bonaerense de Chillar. Sin embargo, en medio del trayecto hacia Mar del Plata, sufrió un desperfecto por lo que desde la cooperativa acordaron con el viejo dueño del vehículo repararlo para poder asegurarlo.

Así fue que el vehículo, con un logo de la empresa "Campometal" en la puerta y en la hidrogrúa, quedó estacionado en la puerta de un taller ubicado en Pacheco de Melo al 3700 sin su motor, el cual fue retirado para su reparación.

La sorpresa fue mayor entre los integrantes de la cooperativa cuando se anoticiaron que el camión se lo habían llevado a tiro el domingo por la noche, tal cual registró una cámara de seguridad de un vecino. "Lo engancharon y se lo llevaron. Evidentemente, los que lo fueron a buscar sabían algo. No puede ser que se roben un camión a tiro, cruce media Mar del Plata y no puedan encontrar a dónde fue", lamentó Arturo, uno de los integrantes de la cooperativa afectada.