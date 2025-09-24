El dólar oficial se hundió a mínimos de un mes y el Tesoro volvió a comprar divisas

Tras conocerse la línea de swap que otorgará el Gobierno de EEUU a la Argentina, el dólar mayorista continuó con su tendencia a la baja y cayó a mínimos de un mes.

El retroceso del dólar mayorista lo acomoda ahora en niveles similares a los vistos sobre fines de agosto pasado. Así, cerró a $1.328,5/1.337,5, $31,50 debajo del cierre del martes, lo que implica que los tres primeros días de esta semana el tipo de cambio mayorista acumula una baja de $137,5.

Por su parte, el dólar minorista cerró a $1.374,542 para la compra y a $1.319,044 para la venta en el promedio de las entidades financieras que publica el Banco Central (Bcra). En el Banco Nación (BNA) finalizó la jornada a $1.310 para la venta y a $1.360 para la compra, $25 menos que la rueda anterior.

Entre los paralelos, el dólar blue cayó $5 y opera a $1.385 para la compra y a $1.405 para la venta. Así, la brecha con el tipo de cambio oficial mayorista se ubica en el 5%.

El dólar MEP cotiza a $1.376,17 y la brecha con el oficial queda en 2,9%. El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.396,33 y la brecha con el oficial opera en el 4,3%.

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.768,00. El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.403,99.