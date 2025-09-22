Conductor chocó un auto estacionado de madrugada y huyó del lugar: "Lo tengo hace seis meses, una bronca"

Una joven de 28 años que vive en el barrio Don Bosco busca al conductor que el viernes por la madrugada chocó su automóvil que estaba estacionado en la calle y huyó del lugar sin ningún tipo de intención de reparar el daño causado.

Sofía, profesora de Educación Física, le contó a 0223 que poco antes de las 3 del viernes un Peugeot 308 gris perdió el control por motivos que se desconocen e impactó de lleno en la parte trasera de su Ford Ka que estaba estacionado en la mano derecha de la cuadra de Rawson entre Chaco y Misiones.

Tal como se puede ver en las imágenes que captó una cámara de seguridad, el conductor impactó contra el automóvil y provocó que el Ford Ka chocara y desplazara a una Peugeot Partner blanca que estaba subida a una trotadora. Después del duro golpe, el automovilista puso primera y escapó del lugar.

Como consecuencia, el auto de Sofía fue el que se llevó la peor parte: le rompió el parabrisas y el paragolpes trasero, la puerta del baúl y también sufrió algunos daños en el paragolpes delantero.

"Lo tengo desde marzo, una bronca. Ni hace un año que me lo compré", lamentó la damnificada que inició una misión por redes sociales para dar con el "Peugeot 308 gris claro con óptica y/o trompa del lado izquierdo rota". Aquellos que puedan aportar datos fehacientes de su ubicación, comunicarse al 2235827317 con Sofía.