Sin Echeverri ni Mastantuono, quién llevará la 10 argentina en el Mundial Sub 20

Álvaro Montoro, de Botafogo, será el que portará la 10 en la espalda en el Mundial Sub 20.

Argentina confirmó la numeración del plantel de cara a la Copa del Mundo Sub-20 de Chile, ya con el plantel en suelo trasandino y de cara a la primera sesión de entrenamiento rumbo al debut.

Sin Claudio Echeverri, último capitán en el Sudamericano de la categoría también jugado en Chile, que no fue cedido por el Bayer Leverkusen alemán y que usó el mítico dorsal, hay nuevo "dueño". El tucumano Alvaro Montoro, del Botafogo de Brasil, será quien se calce la camiseta con la 10 en su espalda.

Otro de los futbolistas que estará ausente ante la negativa de su club de por cederlo será Franco Mastantuono, tras llegar al Real Madrid. En el clasificatorio al Mundial Sub-20, el delantero usó la 11 y para este torneo la misma quedará en poder de un excompañero en River: Ian Subiabre.

Por su parte, Alejo Sarco será quien lleve la casaca número 9, mientras que el futbolista del Benfica de Portugal, Gianluca Prestianni llevará la número 20.

La albiceleste debutará en la fase de grupos el domingo desde las 20 frente a Cuba y continuará su camino el miércoles ante Australia. El sábado 4 de octubre cerrará la etapa contra Italia.

Numeración completa

1. Santino Barbi (Talleres)

2. Tobías Ramírez (Argentinos)

3. Julio Soler (Bournemouth)

4. Dylan Gorosito (Boca)

5. Milton Delgado (Boca)

6. Juan Manuel Villalba (Gimnasia de La Plata)

7. Maher Carrizo (Vélez)

8. Valentino Acuña (Newell's)

9. Alejo Sarco (Bayer Leverkusen)

10. Álvaro Montoro (Botafogo)

11. Ian Subiabre (River)

12. Álvaro Busso (Vélez)

13. Valente Pierani (Estudiantes de La Plata)

14. Santiago Fernández (Talleres)

15. Tomás Pérez (Porto)

16. Teo Rodríguez Pagano (San Lorenzo)

17. Mateo Silvetti (Inter Miami)

18. Tobías Andrada (Vélez)

19. Santino Andino (Godoy Cruz)

20. Gianluca Prestianni (Benfica)

21. Alain Gómez (Valencia).

