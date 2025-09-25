Los falsos policías cometieron tres robos en cuatro días: se llevaron 20 mil dólares, 2 millones de pesos y armas

La persecución de una camioneta Nissan Frontier que esta mañana derivó en la aprehensión de dos delincuentes de 35 y 42 años y la huída de un tercero permitió confirmar que son los mismos sujetos que vestidos de policías cometieron al menos tres entraderas en cuatro días en las que robaron 20 mil dólares, 2 millones de pesos, celulares, un auto y armas de fuego.

Fueron aprehendidos tras un operativo cerrojo.

Claudio Di Scala y Marcelo Salinas fueron aprehendidos en inmediaciones de la calle Cerrito y la 85 tras abandonar la camioneta Nissan Frontier luego de cometer un robo en la zona de Marenco y Tetamanti. La interceptación se dio tras un operativo cerrojo operativo cerrojo en el que participaron móviles del Comando de Patrullas, comisarías y grupos operativos de la DDI.

Tras secuestrar la camioneta que registra un pedido de secuestro activo de la comisaría segunda, dos celulares y una funda interna tipo pistolera, el fiscal Mariano Moyano solicitó que ambos queden alojados en la Unidad Penal N°44 de Batán en el marco de una causa por robo agravado en tentativa, violación de domicilio y resistencia a la autoridad.

Lo previo

De acuerdo a los datos a los que tuvo acceso 0223, el grupo que se disfrazaba de policía cometió el primero de los hechos el viernes 19 de septiembre en el barrio Las Margaritas cuando sorprendieron a un hombre de 62 años en su casa ubicada en inmediaciones de Agapantus y Las Magnolias.

La víctima declaró que estaba con su empleada doméstica cuando ingresaron cuatro hombres armados y encapuchados que lo golpearon en el rostro y en la espalda antes de sustraer un iPhone 13, 20 mil dólares, 2 millones de pesos y otros elementos a verificar. En la vivienda trabajó personal de Policía Científica y se obtuvieron imágenes de algunas cámaras de seguridad.

Quedaron registrados en las cámaras de seguridad.

Ese mismo día, en la otra punta de la ciudad, la banda empleó uniformes policiales para sorprender a un matrimonio que abría la finca ubicada a pocas cuadras del golf club Los Acantilados. Estaban encapuchados y tras golpear al dueño de casa sustrajeron un celular, una cantidad no precisada de dinero y el auto Fiat Palio de las víctimas.

El último hecho imputado al grupo se dio el lunes pasado en el barrio Las Canteras cuando las víctimas llegaron a su domicilio en calle Castex y vieron la presencia de una camioneta blanca estacionada. Del rodado descendieron al menos cuatro personas que usaban prendas con la palabra “Policía” que les preguntaron por una dirección antes de amenazarlos con un arma de fuego para obligarlos a ingresar.

Uno de los aprehendidos.

Tras reducir al hombre de 77 años y su mujer de 62, los ataron en uno de los ambientes y tras revolver toda la casa huyeron con una escopeta antigua, un revólver calibre .22, herramientas y una cantidad de dinero no precisada.

De acuerdo a las averiguaciones realizadas, Salinas registra procesos penales previos por infracción a la ley de droga, robo agravado por el uso de arma de fuego, encubrimiento, averiguación de ilícito, portación ilegal de arma de guerra, tentativa de robo agravado y robo calificado, entre otros.