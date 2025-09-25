Fue a visitar a un interno y quiso llevarle drogas entre sus prendas íntimas: quedó alojada ahí mismo

Una mujer de 46 años fue detenida este jueves cuando intentaba ingresar estupefacientes a la Unidad Penal N° 15 de Batán durante una visita.

Según informaron fuentes policiales, en una requisa realizada por personal del Servicio Penitenciario Bonaerense se hallaron, entre sus prendas íntimas, envoltorios de nylon con 23 gramos de cocaína y 17 gramos de marihuana.

Los test de orientación realizados confirmaron la presencia de ambas sustancias.

La Fiscalía de Estupefacientes, a cargo de la Dra. Ledesma, dispuso la notificación de la mujer por el delito de “Tentativa de suministro gratuito de estupefacientes agravado por ser en unidad penal”, su aprehensión y traslado a la Unidad Penal N° 50.