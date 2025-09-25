Un ladrón entró a la casa donde asesinaron a las chicas y robó objetos: mirá el video

Se fue en bicicleta y quedó grabado por las cámaras de un canal de televisión. Foto: captura.

La casa del horror de Florencio Varela fue escenario esta mañana de un llamativo episodio que abre nuevos interrogantes sobre el triple crimen de las chicas: un hombre en bicicleta se metió en la vivienda y robó objetos. Salió cuando llegó un móvil de TN, por lo que todo quedó registrado por las cámaras de la señal de noticias.

La casa donde se cometieron las torturas y los crímenes no está clausurada. El portón estaba sin llave y eso representó una oportunidad para el hombre que llegó en bicicleta, pasó, robó algunos elementos y se fue.

En el contexto de los primeros movimientos de la investigación, llamó la atención la falta de preservación de la escena del crimen.

Más allá de las diligencias iniciales que ya fueron realizadas en el lugar, se abren interrogantes: ¿por qué se permite la contaminación de la escena? ¿No hay más nada para hacer allí que sirva a la investigación, especialmente después de la declaración de los detenidos?