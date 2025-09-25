El dólar oficial volvió a ceder pero el blue cortó la racha a la baja: cómo cerraron las cotizaciones este jueves

El dólar mayorista cerró con una leve baja este jueves, presionado por mayores ingresos del agro, que ya completó el cupo de retenciones cero por u$s7.000 millones en tan solo tres días.

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar opera a $1335, una merma del 0,5% con respecto al miércoles.

Por su parte, el dólar minorista cerró a $1.298,22 para la compra y a $1.353,52 para la venta en el promedio de las entidades financieras que publica el Banco Central (Bcra). En el Banco Nación (BNA) finalizó la jornada a $1.305 para la compra y $1.355 para la venta, $5 menos que la rueda anterior.

El billete paralelo operó estable.

Por su parte, el dólar blue cerró estable a $1.390 para la compra y a $1.410 para la venta. Así, la brecha con el tipo de cambio oficial mayorista se ubica en el 5%.

El dólar MEP opera a $1360,13 y la brecha con el dólar oficial es de 2,9%. El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.402,49 y la brecha con el dólar oficial es de 4,9%.

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.761,50. El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.403,05.