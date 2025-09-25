El dólar oficial volvió a ceder pero el blue cortó la racha a la baja: cómo cerraron las cotizaciones este jueves
Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.
Por Redacción 0223
PARA 0223
El dólar mayorista cerró con una leve baja este jueves, presionado por mayores ingresos del agro, que ya completó el cupo de retenciones cero por u$s7.000 millones en tan solo tres días.
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar opera a $1335, una merma del 0,5% con respecto al miércoles.
Por su parte, el dólar minorista cerró a $1.298,22 para la compra y a $1.353,52 para la venta en el promedio de las entidades financieras que publica el Banco Central (Bcra). En el Banco Nación (BNA) finalizó la jornada a $1.305 para la compra y $1.355 para la venta, $5 menos que la rueda anterior.
Por su parte, el dólar blue cerró estable a $1.390 para la compra y a $1.410 para la venta. Así, la brecha con el tipo de cambio oficial mayorista se ubica en el 5%.
El dólar MEP opera a $1360,13 y la brecha con el dólar oficial es de 2,9%. El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.402,49 y la brecha con el dólar oficial es de 4,9%.
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.761,50. El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.403,05.
Temas
Lo más
leído