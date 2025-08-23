Redujeron a matrimonio en su casa: le robaron dinero, armas y el auto

Al menos dos delincuentes ingresaron el viernes a la noche a una casa en Mar de Cobo donde redujeron a un hombre de 73 y su esposa antes de robarles varias armas de fuego, una cantidad no precisada de dinero y escapar en el auto de la familia.

Según los datos a los que tuvo acceso 0223, el hecho se registró en una vivienda ubicada en inmediaciones de las calles Del Buen Orden y Santa Rosa. En su denuncia, el dueño de casa dijo que escucharon ruidos en la parte superior de la vivienda de la que bajaron dos hombres encapuchados que los redujeron mediante amenazas sin exhibir armas.

A partir de la huida de los autores en el auto Ford Ka de la familia, estos dieron aviso a personal de la Sub estación de Policía de Balneario Mar Chiquita que realizaron un operativo cerrojo y hallaron el rodado en la rotonda de Camet Norte.

Efectivos de Policía Científica revisaron el auto en busca de rastros y posteriormente se lo entregaron a los damnificados. Dentro de las primeras tareas investigativas a cargo de la fiscalía descentralizada se encuentra el análisis de imágenes de cámaras de seguridad de la zona.