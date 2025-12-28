Una mujer fue asesinada a puñaladas mientras caminaba por la calle: descartan un intento de robo

La mujer tenía su celular, dinero en efectivo, una tarjeta SUBE y las llaves de su casa.

Una mujer de 44 años fue asesinada a puñaladas este domingo por la mañana mientras caminaba por la esquina de Ingeniero Huergo y Roque Sáenz Peña, en Lomas del Mirador, partido bonaerense de La Matanza.

Según consignó TN, las pruebas recolectadas hasta el momento descartan que se haya tratado de un intento de robo, ya que la víctima tenía su celular, dinero en efectivo, una tarjeta SUBE y las llaves de su casa.

El impactante hecho ocurrió cuando una vecina escuchó gritos desde el interior de su casa y al salir, vio a la mujer herida sobre la calle y dio aviso inmediato al 911.

Una cámara de seguridad captó el momento en que el agresor cruza la calle para ir en busca de la mujer.

La Policía llegó rápidamente y solicitó una ambulancia, pero los médicos constataron que Janet Karina Arotinco Palomino, de nacionalidad peruana, había muerto. Tenía heridas cortantes en el cuello y el pecho.

Poco después, llegó a la escena un hombre de 56 años, quien se identificó como pareja de la víctima.

El Grupo Táctico Operativo (GTO) de la comisaría local ya trabaja en la investigación para intentar identificar al autor del ataque, que permanece prófugo.

El fiscal Carlos Adrián Arribas quedó a cargo de la causa, mientras que el cuerpo de la mujer fue trasladado para la autopsia correspondiente.