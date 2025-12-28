Increíble: discutió con su esposa, tiró 8 millones de pesos a la calle y se los llevó un vecino

El sujeto tiró varias prendas de su mujer que estaban en la caja de su camioneta.

Un episodio insólito ocurrió este fin de semana en Sáenz Peña, Chaco, cuando un comerciante de 44 años denunció la pérdida de una suma millonaria tras una discusión con su esposa. El hombre aseguró que, en medio de una pelea, arrojó a la calle una cartera que contenía $8.000.000 y US$1.000. Poco después, un vecino pasó por el lugar y se llevó el dinero.

El hecho sucedió el jueves al mediodía, cuando el denunciante regresó a su casa luego de los festejos navideños. Según relató ante la Comisaría Cuarta, discutía por teléfono con su esposa y, enfurecido, tiró varias prendas de ella que estaban en la caja de su camioneta. Sin advertirlo, entre la ropa había una pequeña cartera con billetes de alta denominación y dólares.

La Fiscalía intervino en el caso y abrió una causa por “supuesto hurto”.

La denuncia que realizó el comerciante

Horas más tarde, la mujer le informó que la cartera con el dinero se encontraba entre las pertenencias arrojadas. Al revisar las cámaras de seguridad del domicilio, el comerciante observó cómo un vecino, identificado como C.J., recogía la cartera y se retiraba del lugar con ella. De inmediato, decidió radicar la denuncia policial.

Tras recibir el material fílmico, la Policía se presentó en el domicilio del acusado, quien devolvió de manera voluntaria $2.000.000. El resto del dinero continúa desaparecido. La Fiscalía de Investigación Penal Nº 4, a cargo de Gustavo Rafael Valero, intervino en el caso y abrió una causa por “supuesto hurto”, mientras continúan las tareas para determinar el destino del monto faltante.