Fue de visita a la cárcel e intentó ingresar cocaína y marihuana

La inspección que personal del Servicio Penitenciario Bonaerense realiza durante las visitas al complejo penitenciario permitió aprehender este domingo a una joven de 20 años que intentó ingresar cocaína y marihuana oculta bajo su ropa interior.

La mujer, domiciliada en Mar del Plata, había ido de visita a la Unidad Penal N°15 de Batán y tenía en su poder un envoltorio con once gramos de marihuana y otro con casi seis gramos de cocaína.

Fue trasladada a la comisaría octava donde labraron actuaciones por el delito de suministro de estupefacientes agravado en grado de tentativa que quedaron a cargo de la fiscal Daniela Ledesma.

La imputada fue notificada de la misma y recuperó la liberta a tenor del artículo 60 del Código de Procedimiento Penal.