SUPLEMENTOS
INSTITUCIONAL

Punta del Este

Tensión: los hijos de Demichelis y Evangelina Anderson fueron rescatados por guardavidas en Uruguay

Los testigos del dramático rescate grabaron videos que se viralizaron en las redes sociales. Afortunadamente, todos están a salvo.

El dramático rescate quedó registrado por los testigos y circuló en las redes.

8 de Enero de 2026 20:57

Por Redacción 0223

PARA 0223

En las últimas horas se viralizó en las redes sociales un video del rescate que protagonizaron Martín Demichelis, sus hijos Bastián, Lola y Emma y su sobrina en Punta del Este. Un grupo de guardavidas debió sacarlos del mar uruguayo, ya que la fuerza del agua les impedía salir por sus propios medios.

El momento de tensión quedó registrado en filmaciones hechas por las personas que estaban en la playa en ese momento y presenciaron la dramática escena.

Cómo se enteró Evangelina Anderson

El suceso que trascendió en las últimas horas ocurrió días atrás, cuando los menores estaban junto a su papá en las playas de José Ignacio. Según Laura Ubfal, la madre de los niños se enteró tarde y por el relato de sus hijos.

Según la periodista, cuando volvían al país en avión privado por los compromisos laborales de Evangelina, los chicos le contaron a su mamá que uno de los días que se metieron al mar los guardavidas los habían tenido que sacar.

Más allá del susto, la periodista aseguró que Anderson se habría enojado porque Demichelis no le comunicó lo ocurrido.

 

 

Leé también

Temas

Lo más

leído

Te puede interesar