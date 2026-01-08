Tensión: los hijos de Demichelis y Evangelina Anderson fueron rescatados por guardavidas en Uruguay

El dramático rescate quedó registrado por los testigos y circuló en las redes.

En las últimas horas se viralizó en las redes sociales un video del rescate que protagonizaron Martín Demichelis, sus hijos Bastián, Lola y Emma y su sobrina en Punta del Este. Un grupo de guardavidas debió sacarlos del mar uruguayo, ya que la fuerza del agua les impedía salir por sus propios medios.

El momento de tensión quedó registrado en filmaciones hechas por las personas que estaban en la playa en ese momento y presenciaron la dramática escena.

Cómo se enteró Evangelina Anderson

El suceso que trascendió en las últimas horas ocurrió días atrás, cuando los menores estaban junto a su papá en las playas de José Ignacio. Según Laura Ubfal, la madre de los niños se enteró tarde y por el relato de sus hijos.

Según la periodista, cuando volvían al país en avión privado por los compromisos laborales de Evangelina, los chicos le contaron a su mamá que uno de los días que se metieron al mar los guardavidas los habían tenido que sacar.

Más allá del susto, la periodista aseguró que Anderson se habría enojado porque Demichelis no le comunicó lo ocurrido.