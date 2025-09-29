Suplicó por su vida, pero lo acribilló en plena calle: mató al vecino que insultaba a su esposa

El brutal asesinato de Rubén Oscar Etchegaray, ocurrido la madrugada del 1 de mayo de 2024 en barrio Villa El Libertador de Córdoba, comenzará a ser juzgado recién 17 meses después. La escena estuvo cargada de violencia: Claudio Sebastián Farías Cabral, alias “Chipaca”, persiguió a su vecino, lo encontró escondido bajo un auto y le disparó seis veces antes de golpearlo hasta la muerte en plena calle.

Según la investigación, el ataque fue premeditado y ejecutado con ensañamiento. La víctima, de 39 años, intentó suplicar por su vida y arrastrarse herido, pero el agresor no se detuvo. Tras el crimen, el agresor escapó en moto, aunque fue detenido a los pocos días. Desde entonces permanece alojado en la Cárcel de Bouwer, a la espera del proceso judicial. La causa califica el hecho como "homicidio agravado por el uso de arma de fuego, ensañamiento y alevosía", delitos que contemplan prisión perpetua.

El aprehendido, por lo pronto, también deberá responder por lesiones graves, ya que semanas antes había baleado a otro inquilino de una casa lindera en un episodio vinculado a los mismos conflictos personales. De acuerdo con la investigación, la furia de Farías Cabral estaba motivada porque los vecinos habrían tenido cruces verbales con su esposa. En marzo de 2024, habría atacado a Adolfo Bustos, a quien persiguió y disparó hasta herirlo en la rodilla.

La víctima, en aquella oportunidad, logró sobrevivir tras un mes de internación, pero su testimonio refuerza la acusación de la Fiscalía. El caso estará en manos de la Cámara 1ª del Crimen de Córdoba, con la fiscal Milagros Gorgas al frente: se espera que el litigio analice la saña del ataque y la conducta del acusado, considerado un peligro para la comunidad. El inicio del juicio busca dar respuesta a un crimen que conmovió al sur de la ciudad y que dejó a la familia Etchegaray clamando por justicia.