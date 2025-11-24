Insólito: perdió la vida tras haber sido arrollado por su propio camión

Un trágico accidente ocurrió en Comodoro Rivadavia, en la provincia de Chubut, donde un hombre de 65 años perdió la vida tras ser arrollado por su propio camión en el barrio San Martín. La víctima intentaba evitar que el vehículo, estacionado y en marcha, se deslizara por una calle con una marcada pendiente. El intento desesperado resultó fatal cuando el hombre perdió el equilibrio y cayó bajo las ruedas del camión.

La tragedia se desencadenó cuando el vehículo pesado, sin conductor, comenzó a moverse cuesta abajo justo al inicio de la jornada laboral de la víctima. El rodado siguió su trayecto descontrolado por la pendiente tras atropellar al hombre, continuando hasta impactar contra el nicho de gas de una vivienda. Este fuerte choque provocó una inmediata fuga de gas en el domicilio, generando una situación de riesgo adicional en el barrio.

Se maneja la hipótesis de una falla mecánica en el camión.

El accidente derivó en un importante operativo de emergencia por parte de los Bomberos y personal especializado en la zona del impacto. Como medida preventiva por la fuga de gas, se procedió al corte inmediato del suministro y a la evacuación de los vecinos afectados por la situación de peligro. Mientras tanto, la víctima fue trasladada de urgencia al Hospital Regional de Comodoro Rivadavia, donde lamentablemente falleció este sábado debido a las graves heridas.

Actualmente, las autoridades policiales y los peritos judiciales se encuentran investigando para determinar la causa exacta del movimiento inesperado del camión en la calle con pendiente. Las hipótesis que se manejan incluyen la posibilidad de una falla mecánica en el vehículo o un error involuntario del conductor al momento de estacionar el rodado. Se busca establecer con precisión qué factor originó el fatal desplazamiento que costó la vida del hombre.