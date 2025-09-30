Aumento confirmado: cuánto cobran los empleados de comercio en octubre de 2025

En octubre de 2025, los empleados de comercio de todo el país recibirán un nuevo incremento salarial: se trata de un aumento del 1% sobre los sueldos básicos, que impactará en todas las categorías y se suma a la suma fija de $40.000 que se paga cada mes. Por lo pronto, ese ajuste forma parte del último acuerdo paritario entre el gremio mercantil y las empresas del sector, que estableció alzas mensuales del 1% y una suma fija hasta diciembre de 2025.

A partir de este mes, los trabajadores del sector verán reflejado el aumento en sus recibos de sueldo. Los nuevos valores, según la grilla oficial de la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (Faecys), quedaron de la siguiente manera:

Personal de maestranza

Maestranza A: $1.075.875

Maestranza B: $1.078.874

Maestranza C: $1.089.380

Administrativos

Administrativo A: $1.087.131

Administrativo B: $1.091.637

Administrativo C: $1.096.137

Administrativo D: $1.109.648

Administrativo E: $1.120.904

Administrativo F: $1.137.415

Cajeros

Cajero A: $1.090.882

Cajero B: $1.096.137

Cajero C: $1.102.893

Auxiliares

Auxiliar A: $1.090.882

Auxiliar B: $1.098.387

Auxiliar C: $1.123.155

Auxiliares especializados

Auxiliar Especializado A: $1.099.891

Auxiliar Especializado B: $1.113.399

Vendedores