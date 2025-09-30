SUPLEMENTOS
Aumento confirmado: cuánto cobran los empleados de comercio en octubre de 2025

El incremento para el próximo mes es del 1% sobre los sueldos básicos, en base al acuerdo paritario.

La suba se suma al monto fijo de $40.000 que se paga.

30 de Septiembre de 2025 09:28

Por Redacción 0223

En octubre de 2025, los empleados de comercio de todo el país recibirán un nuevo incremento salarial: se trata de un aumento del 1% sobre los sueldos básicos, que impactará en todas las categorías y se suma a la suma fija de $40.000 que se paga cada mes. Por lo pronto, ese ajuste forma parte del último acuerdo paritario entre el gremio mercantil y las empresas del sector, que estableció alzas mensuales del 1% y una suma fija hasta diciembre de 2025.

A partir de este mes, los trabajadores del sector verán reflejado el aumento en sus recibos de sueldo. Los nuevos valores, según la grilla oficial de la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (Faecys), quedaron de la siguiente manera:

Personal de maestranza

  • Maestranza A: $1.075.875
  • Maestranza B: $1.078.874
  • Maestranza C: $1.089.380

Administrativos

  • Administrativo A: $1.087.131
  • Administrativo B: $1.091.637
  • Administrativo C: $1.096.137
  • Administrativo D: $1.109.648
  • Administrativo E: $1.120.904
  • Administrativo F: $1.137.415

Cajeros

  • Cajero A: $1.090.882
  • Cajero B: $1.096.137
  • Cajero C: $1.102.893

Auxiliares

  • Auxiliar A: $1.090.882
  • Auxiliar B: $1.098.387
  • Auxiliar C: $1.123.155

Auxiliares especializados

  • Auxiliar Especializado A: $1.099.891
  • Auxiliar Especializado B: $1.113.399

Vendedores

  • Vendedor A: $1.090.882
  • Vendedor B: $1.120.904
  • Vendedor C: $1.131.297
  • Vendedor D: $1.137.415 

