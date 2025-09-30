Aumento confirmado: cuánto cobran los empleados de comercio en octubre de 2025
El incremento para el próximo mes es del 1% sobre los sueldos básicos, en base al acuerdo paritario.
Por Redacción 0223
PARA 0223
En octubre de 2025, los empleados de comercio de todo el país recibirán un nuevo incremento salarial: se trata de un aumento del 1% sobre los sueldos básicos, que impactará en todas las categorías y se suma a la suma fija de $40.000 que se paga cada mes. Por lo pronto, ese ajuste forma parte del último acuerdo paritario entre el gremio mercantil y las empresas del sector, que estableció alzas mensuales del 1% y una suma fija hasta diciembre de 2025.
A partir de este mes, los trabajadores del sector verán reflejado el aumento en sus recibos de sueldo. Los nuevos valores, según la grilla oficial de la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (Faecys), quedaron de la siguiente manera:
Personal de maestranza
- Maestranza A: $1.075.875
- Maestranza B: $1.078.874
- Maestranza C: $1.089.380
Administrativos
- Administrativo A: $1.087.131
- Administrativo B: $1.091.637
- Administrativo C: $1.096.137
- Administrativo D: $1.109.648
- Administrativo E: $1.120.904
- Administrativo F: $1.137.415
Cajeros
- Cajero A: $1.090.882
- Cajero B: $1.096.137
- Cajero C: $1.102.893
Auxiliares
- Auxiliar A: $1.090.882
- Auxiliar B: $1.098.387
- Auxiliar C: $1.123.155
Auxiliares especializados
- Auxiliar Especializado A: $1.099.891
- Auxiliar Especializado B: $1.113.399
Vendedores
Leé también
- Vendedor A: $1.090.882
- Vendedor B: $1.120.904
- Vendedor C: $1.131.297
- Vendedor D: $1.137.415
Temas
Lo más
leído