La carne sufrió un nuevo aumento y el bolsillo del consumidor se ve perjudicado

Aseguran que esta es la época del año en la que suele subir el precio. Foto: archivo.

El incremento en el precio de la carne volvió a sentirse con fuerza en el bolsillo de los consumidores marplatenses. En los últimos meses, distintos cortes registraron subas que impactaron en las ventas y marcaron una tendencia típica de esta época del año, según explicó el secretario general del Sindicato de la Carne, Osvaldo Quiroga, en diálogo con Extra FM 102.1.

“El aumento fuerte se dio en julio y parte de agosto. Actualmente no hay movimientos demasiado bruscos. Los números están bastante similar a como venían”, indicó en primer lugar el dirigente sindical, que aclaró que pese a la baja en las ventas “no hay cierres ni despidos” en el sector.

Sin embargo, Quiroga hizo hincapié en que los incrementos oscilaron entre un 4% y un 5%, dependiendo del corte. “Es la época en la que suele aumentar, porque estamos cerca de las fiestas. En los frigoríficos tiene que aumentar la carne en gancho y por ende ese aumento llega a las carnicerías”, detalló.

En los últimos años, el precio de la carne vacuna ha mostrado un comportamiento estacional, con subas que se repiten hacia fin de año por el incremento en la demanda y los costos de producción. En ese contexto, los consumidores ya empiezan a notar que llenar la heladera cuesta cada vez más, mientras el sector intenta sostener la actividad sin trasladar de forma total las subas al mostrador.