"No recuerdo haber disparado”: se entregó el hombre que baleó a la nueva pareja de la ex en la cara

El hombre que hace casi un mes baleó en el rostro a la nueva pareja de la ex en el barrio Nuevo Golf y estuvo prófugo más de tres semanas se entregó en Tribunales y quedó detenido en el marco de una causa por homicidio en grado de tentativa.

Acompañado por un abogado particular, Hugo Villarreal declaró ante la fiscal Romina Díaz y di su versión de los hechos: dijo que fue a la casa ubicada en 71 y Gianelli donde halló a sus hijos llorando y discutió con Sergio Chávez (32) porque estaba golpeando a la ex pareja.

Declaró en Tribunales.

“Él me sacó un revólver, yo estaba asustado y fue el impulso, me tiré encima y empezamos a forcejear. Fue en la puerta, no me acuerdo si adentro, del lado del patio exterior, fue todo muy rápido, tengo recuerdo borrosos”, le dijo a la titular del a Unidad Funcional de Instrucción N°6.

Según su versión, ambos cayeron al piso y vio que Sánchez tenía sangre por lo que se levantó, tomó a sus hijos y se fue en la moto en la que había llegado al lugar. Villarreal, de 23 años, dijo que junto a la víctima se cayó un arma, que no recuerda que pasó con la misma, ni siquiera si la agarró y que no recuerda haberle disparado.

“Yo en ningún momento le disparé, o sea no recuerdo bien, ¿pero cómo voy a dispararle?”, se preguntó.

Quedó alojado en el complejo penitenciario de Batán.

Tal como se informó en su momento, el balazo que recibió Sánchez ingresó por el rostro también perforó un pulmón, por lo que debió ser neuro sedado. Producto del hemo-neumotórax drenado, necesitó ventilación mecánica y está hace 25 días en el área de cuidados intensivos del Hospital Interzonal General de Agudos (Higa).

Ese mismo día se produjeron algunas amenazas entre los miembros de ambas familias por lo que personal de la comisaría quinta, con jurisdicción en la zona, llevó adelante distintas medidas preventivas para evitar incidentes mayores. En su declaración, el acusado de homicidio en grado de tentativa dijo que se mantuvo prófugo por las amenazas recibidas desde ese día.