Milagro navideño: nacieron trigemelas genéticamente idénticas, un extraño caso que ocurre cada millones de embarazos

Este jueves 25 de diciembre ocurrió un parto tan poco frecuente que sucede una vez cada millones de casos. Una mujer de Trelew, Chubut, dio a luz a trigemelas genéticamente idénticas, en un proceso que requirió una gran planificación debido a su complejidad.

Se trató de un embarazo monocorial triamniótico que, según especialistas, ocurre muy raramente y se trata del segundo caso documentado en la provincia patagónica, donde ya nacieron trigemelas en 2019.

Este año, el parto ocurrió en Navidad, en el Hospital María Humphreys de Trelew, recientemente inaugurado, y marcó un hito para el sistema de salud pública provincial por la complejidad del procedimiento y la respuesta sanitaria brindada.

Las tres bebés nacieron con más de una hora de diferencia: la primera llegó a las 8:49, con un peso de 1.460 kilos; la segunda, a las 9:50, con 1.760 kilos; y la tercera, a las 9:52, con 1.690 kilos.

El evento, calificado como un caso de alta complejidad y baja frecuencia, exigió una organización y preparación rigurosas en todas las etapas, poniendo de relieve la capacidad de la salud pública local para responder a emergencias poco comunes y garantizar la seguridad en contextos de máxima exigencia.

El gobernador de Chubut, Nacho Torres, de recorrida en el Hospital María Humphreys de Trelew.

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, celebró la noticia y destacó el trabajo del sistema de salud de la provincia. “Es un orgullo para todos los chubutenses que un nacimiento tan especial como este haya sido atendido con total profesionalismo en nuestra provincia”, señaló.

Confirmó que “las tres bebas y su mamá están bien de salud” y valoró el trabajo previo del equipo médico. A su vez, remarcó “el seguimiento que todos los profesionales del hospital realizaron de este embarazo de alto riesgo”, así como la planificación y el esfuerzo que demandará el cuidado de las recién nacidas y su madre en las próximas semanas.

Por otro lado, desde la Secretaría de Salud provincial precisaron que tanto las recién nacidas como la madre evolucionan favorablemente: “Se encuentran estables y en buen estado de salud”.

El parte oficial informa que, al tratarse de “un nacimiento pretérmino (prematuro)”, las pequeñas permanecen en el Servicio de Neonatología del hospital, donde reciben atención especializada para favorecer su recuperación nutricional.

El embarazo monocorial triamniótico se trata de una tipología poco frecuente en la que los bebés comparten una sola placenta, pero se desarrollan en bolsas amnióticas independientes. Es tan poco frecuente porque ocurre solo cuando un único espermatozoide fecunda un óvulo que luego se divide espontáneamente en tres embriones idénticos.

Este se trata del segundo caso en Chubut. El primero se registró en Comodoro Rivadavia en agosto de 2019, un embarazo de pocas semanas donde solo una de las tres bebas logró sobrevivir.

En septiembre de este mismo año, la provincia de Salta reportó el nacimiento de las trillizas Ainara, Amira y Ámbar a las treinta y cuatro semanas de gestación, con pesos entre 1,560 y 1,780 gramos.