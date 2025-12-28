El periodista David Kavlin sufrió dos infartos y fue operado de urgencia: "Llegué muerto"

Kavlin fue trasladado a la Clínica La Trinidad de San Isidro.

El periodista David Kavlin fue internado de urgencia en la mañana de este sábado después de sufrir dos infartos, pero fue operado y le colocaron un stent.

El conductor se descompuso luego de jugar en partido de paddle en la sede central del club Hacoaj. De inmediato lo asistieron y tras corroborar que había tenido un infarto, lo trasladaron a la Clínica La Trinidad de San Isidro.

Sin embargo, en la ambulancia camino al hospital hizo un paro cardíaco y finalmente en la clínica lo estabilizaron y le colocaron un stent para salvarle la vida.

Al periodista le colocaron un stent y ya se encuentra estable.

“En el viaje, en la ambulancia, hice un paro cardiaco y en la guardia de la clínica me revivieron, donde me salvaron la vida. Llegué muerto”, le contó Kavlin a Teleshow.

“La atención de todos acá en la clínica es impecable, desde las enfermeras hasta los médicos. Desde el cardiólogo que me atendió en el club hasta los de acá”, expresó visiblemente agradecido.

El periodista ganó a fines de septiembre el premio Martín Fierro como mejor Panelista de la televisión abierta y al recibir la estatuilla dio emotivo discurso contra el antisemitismo, al tiempo que este año también publicó el libro "(Nos gritan) Judíos de Mierda".