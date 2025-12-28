Asaltaron un reconocido local de ropa de Güemes: se llevaron 350 mil pesos en productos

Efectivos de la comisaría novena detuvieron este domingo por la tarde a un hombre de 31 años que había asaltado un reconocido local de surf e indumentaria de la calle comercial Güemes.

De acuerdo a fuentes policiales, el sujeto y un cómplice no identificado violentaron la puerta de Ala Moana, ubicado en Güemes al 2660, y se llevaron prendas valuadas en alrededor de 350 mil pesos.

Los delincuentes intentaron darse a la fuga con siete gorras viseras, billeteras y dinero en efectivo, aunque el seguimiento por las cámaras del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) permitió ubicarlo.

Las gorras sustraídas de Ala Moana.

De esa manera, uno de los ladrones fue capturado a seis cuadras del lugar del hecho, en Alberti y Lamadrid, pero no pudieron dar con el segundo implicado en el robo.

Por orden del fiscal Vicente, el aprehendido fue notificado de la formación de la causa por robo y trasladado a sede judicial.