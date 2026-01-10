El barbero que desafió a Messi: eligió a Cristiano y desató una polémica mundial

Un joven barbero paraguayo se volvió tendencia tras relegar a Messi y Maradona, elegir a Cristiano Ronaldo y encender una polémica que cruzó el fútbol internacional con el mundo digital.

Iran Recalde, barbero paraguayo de 24 años y fenómeno viral en TikTok, quedó en el centro de la escena futbolera tras una explosiva participación en el streaming de Tomás Mazza. Allí dejó en claro que no es fan de Lionel Messi, que su máxima admiración es Cristiano Ronaldo y que sueña con cortarle el pelo al astro portugués. Las frases, directas y sin filtros, bastaron para encender el debate.

Durante la charla, Recalde fue contundente: “No soy fan de Lionel Messi, soy fan de Cristiano… yo no soy argentino”. La aclaración, lejos de calmar las aguas, profundizó la polémica, especialmente en Argentina, donde Messi es una figura casi intocable y cualquier cuestionamiento suele generar una reacción inmediata en redes sociales.

El barbero, conocido por sus cortes detallados, creativos y de alto nivel técnico, construyó una comunidad sólida en TikTok gracias a su estilo minucioso. Sin embargo, esta vez su nombre no se volvió tendencia por la tijera, sino por definiciones futboleras que rápidamente trascendieron el streaming y se multiplicaron en distintas plataformas.

Lejos de quedarse solo en una preferencia, Recalde armó su ranking histórico y redobló la apuesta: Cristiano Ronaldo en el primer puesto, seguido por Pelé, luego Lionel Messi y, en cuarto lugar, Diego Armando Maradona. El orden elegido generó fuertes cuestionamientos, sobre todo por relegar a dos íconos absolutos del fútbol argentino en una discusión siempre sensible.

Las redes amplificaron el recorte del streaming con comentarios irónicos, críticas y debates cruzados. Mientras algunos usuarios lo acusaron de provocador, otros defendieron su derecho a opinar y señalaron que se trata de una postura personal. Para muchos, incluso, las declaraciones funcionaron como una estrategia consciente para ganar visibilidad más allá de su trabajo.

Recalde, que cobra alrededor de 70 mil pesos por corte, logró una exposición inédita a partir de sus dichos. El episodio vuelve a demostrar que el fútbol, incluso fuera de la cancha, sigue siendo capaz de encender pasiones. En su caso, una serie de frases lo instaló en la agenda digital, desplazando el foco de sus cortes de pelo hacia su mirada del fútbol y sus ídolos.