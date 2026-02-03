Bombazo mundial: el plan secreto para que Lionel Messi juegue en Newell’s después del Mundial 2026

Desde Newell’s Old Boys reconocieron públicamente que existe un plan concreto para intentar el regreso de Lionel Messi en el primer semestre de 2027. La confirmación llegó a través de Juan Manuel Medina, vicepresidente primero del club, quien admitió que la idea está en marcha y que ya se trabaja de manera articulada para hacerlo posible.

“Estamos trabajando para que Leo vuelva en el primer semestre de 2027, pero por ahora no hay más que eso”, aseguró el dirigente, dejando en claro que no existen acuerdos cerrados. Sin embargo, el simple reconocimiento oficial encendió la ilusión en Rosario y sacudió al fútbol argentino con un escenario impensado hasta hace poco tiempo.

Medina explicó que el proyecto no depende únicamente de la institución del Parque Independencia. “Es un plan que excede al club e involucra a Rosario, a Santa Fe y al fútbol argentino”, afirmó en diálogo con TN. En ese sentido, destacó que uno de los ejes será mostrar avances en infraestructura y ofrecer un esquema deportivo competitivo que seduzca al capitán de la Selección Argentina.

Según detalló el dirigente, la iniciativa comenzó a gestarse en 2024 con la creación de la agrupación política UNEN Newell’s Old Boys. Ese espacio ganó las elecciones presidenciales del club en diciembre de 2025, con Ignacio Boero como candidato. De todos modos, Medina fue cauto: “Se habló, se planteó la idea, pero no hay definiciones”.

Durante la campaña, Boero había sido contundente con su promesa: “Haré lo posible y lo imposible por cumplir el sueño de que venga Messi”. En la misma línea se expresó el entrenador Favio Orsi, quien sostuvo: “Sería hermoso que él tenga la posibilidad de jugar en su club de origen, en su ciudad”.

En lo contractual, Lionel Messi tiene vínculo vigente con Inter Miami hasta el final de la temporada 2028 de la MLS y, al renovar, dejó en claro su bienestar en Estados Unidos. Sin embargo, el rosarino jamás ocultó su amor por Newell’s, al que definió como su “casa”. Mientras el Mundial 2026 asoma en el horizonte, en Rosario la ilusión ya está en marcha: un proyecto a largo plazo que sueña con el regreso más esperado del fútbol argentino.