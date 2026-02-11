Messi encendió las alarmas: detalles de su lesión y cuánto tiempo estará fuera de las canchas

En la previa del amistoso con Independiente del Valle, el astro argentino anunció una reciente lesión y por esta razón el partido ante el conjunto ecuatoriano se pospuso.

Por medio de sus redes sociales, Lionel Messi anunció que el encuentro se disputará el próximo jueves 26 de febrero, cuando estaba pautado para este viernes 13.

A través de un video que publicó en sus stories de Instagram, la Pulga reveló todo lo que ocurrió, y le pidió disculpas a los aficionados de Puerto Rico, ya que el juego contra el equipo ecuatoriano se iba a disputar en la isla caribeña.

“Hola a todos, quiero enviar un saludo a la gente de Puerto Rico, tanto a los que iban a asistir al entrenamiento como al partido. La verdad es que en el último partido en Ecuador terminé con molestias, por lo que me retiré antes del final. Por eso, junto con los organizadores y el club, se decidió suspender este partido. Espero que se pueda reprogramar, que podamos vernos y que podamos visitarlos pronto”, enfatizó el 10.

Tras comunicar la dolorosa noticia, siguió hablándoles a todos los fanáticos: “Les envío un enorme agradecimiento por su apoyo y cariño. Sé que las entradas ya se habían vendido y que todo estaba en marcha, así que ojalá podamos hacerlo realidad más adelante. Un fuerte abrazo a todos y les deseo lo mejor”, indicó.

Por medio de un comunicado oficial en la web de las Garzas, los directivos destacaron que “en colaboración con el promotor del evento y el gobierno de Puerto Rico, considera que cambiar el horario del partido permitirá una mejor experiencia para los aficionados puertorriqueños”. De esta manera, el partido se jugará a las 7 p.m. ET (8 p.m. hora local) del jueves 26 de febrero, en el Estadio Juan Ramón Loubriel de Bayamón, Puerto Rico, y el rival será Independiente del Valle.