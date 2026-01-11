Qué dice el parte médico del entrenador argentino que fue operado del corazón en Brasil

Luis Zubeldía tuvo que ser sometido a una intervención rápidamente por una complicación.

El director técnico argentino Luis Zubeldía debió ser intervenido quirúrgicamente este sábado debido a una complicación en su salud. Según el parte médico oficial emitido por el Fluminense, el entrenador pasó por un procedimiento de angioplastia con la colocación de un stent.

El club brasileño confirmó que la operación se realizó por la tarde y fue considerada "exitosa" por los profesionales médicos que lo asistieron. Sin embargo, la noticia trajo consigo un cambio en la planificación deportiva del equipo carioca para el inicio de la temporada.

Reposo prolongado

A pesar del buen resultado de la cirugía, el cuerpo médico del "Flu" decidió ser cauteloso con los tiempos de rehabilitación del estratega:

Tiempo de recuperación: La previsión para que Zubeldía retorne a sus funciones habituales al frente del plantel profesional se extendió a un plazo de hasta 15 días.

Mensaje del club: "¡Que sea una gran recuperación, Profe!", publicó la institución en sus canales oficiales de comunicación junto al informe médico.

El ex DT de Lanús y Liga de Quito, que asumió el cargo en el conjunto de Río de Janeiro tras su paso por el fútbol ecuatoriano, deberá guardar reposo absoluto durante las próximas dos semanas, dejando el equipo bajo el mando de sus asistentes técnicos durante los entrenamientos y compromisos venideros.

