La carnicería de técnicos en Brasil: campeón de América, goleó 8 a 0 y lo echaron

El Flamengo de Brasil despidió a Filipe Luís como entrenador horas después de golear 8 a 0 a Madureira y clasificar a la final del Campeonato Carioca. La decisión se conoció este martes, pocos días después de la caída ante Lanús en la Recopa Sudamericana y en medio de un inicio de temporada con resultados por debajo de lo esperado.

El conjunto carioca selló su pase a la definición estadual con un global de 11 a 0, ya que en la ida había ganado 3 a 0 en el Maracaná. Sin embargo, la contundente victoria no modificó el escenario interno. En un comunicado oficial, el club informó que, desde este 3 de marzo, el DT de 40 años no continuará al frente del plantel profesional y también dejaron la institución el ayudante Ivan Palanco y el preparador físico Diogo Linhares.

Filipe Luís había asumido el 30 de septiembre de 2024 en reemplazo de Tite, tras retirarse como futbolista en 2023 y en su ciclo conquistó cinco títulos: la Copa de Brasil 2024, la Supercopa y el Brasileirao 2025, además de la Copa Libertadores 2025, cuyo mayor logro fue la final ganada 1 a 0 ante Palmeiras. Esa consagración derivó en la renovación de su contrato por dos años en diciembre, luego de negociaciones marcadas por diferencias salariales, vínculo que se interrumpió apenas dos meses después.

En el plano internacional, el equipo superó a Cruz Azul y a Pyramids FC en la Copa Intercontinental 2025, pero perdió la final por penales frente al Paris Saint-Germain en Al Rayyán. En el Mundial de Clubes 2025 lideró su grupo por delante del Chelsea y cayó en octavos ante el Bayern Múnich.

El arranque de 2026 resultó determinante: cinco derrotas en 12 partidos y dos finales perdidas, incluida la Supercopa de Brasil frente a Corinthians. Antes de conocerse su salida, el entrenador había dejado un mensaje con tono de despedida: "Pase lo que pase, si mañana no estoy aquí, mi amor por el Flamengo siempre existirá. No tengo ninguna duda de que aquí he vivido los mejores años de mi vida".

