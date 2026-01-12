Banco Provincia confirmó cuándo y cómo será el canje de entradas para ver gratis a Babasónicos en Mar del Plata

Banco Provincia anunció a través de sus redes sociales la fecha del canje de entradas para el Festival Cuenta DNI. Las personas usuarias de la billetera digital podrán gestionar su entrada y la de un acompañante desde la misma app o ingresando a un link que será publicado en las redes sociales verificadas de la banca pública bonaerense.

Según dieron a conocer desde la banca pública bonaerense, el canje de entradas será el jueves 15 de enero a las 11. Se recomienda tener el mail abierto para recibir la confirmación de que la operación se realizó correctamente y, en caso de querer sumar un acompañante, tener a mano su nombre completo y DNI.

Las entradas son gratuitas pero el cupo es limitado a la capacidad del espacio. Los tickets son intransferibles: el acceso al predio se realizará únicamente con DNI físico.

El Festival Cuenta DNI reunió a más de 20 mil personas en el Parador MUTE el año pasado.

El festival organizado por Banco Provincia es uno de los hitos culturales de la temporada de verano. El año pasado reunió a más de 20 mil personas y este 2026 promete superar las expectativas con la presencia de dos artistas que marcan tendencia: Babasonicos, ícono del rock nacional, y Zoe Gotusso, una de las voces más destacadas de la escena indie argentina.

Este verano, el festival será en el cierre de la segunda quincena de enero, el viernes 30. El lugar será el mismo que en las tres ediciones anteriores: el parador Mute, ubicado en Ruta 11 – Paraje Alfar. La apertura de puertas será a las 18:30.

Además de este evento, la banca pública bonaerense ofrece durante toda la temporada promociones, beneficios y actividades para sus clientes, reafirmando su compromiso con propuestas que combinan entretenimiento y tecnología.