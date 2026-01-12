Amparos de salud: cómo reclamar a una obra social y qué tipo de asesoramiento se necesita

De acuerdo a los datos oficiales de la Defensoría del Pueblo, los reclamos en materia de salud fueron los más recurrentes durante el último año. Las cifras del organismo reflejan una situación que muchos marplatenses se enfrentan a diario, algunos de los cuales terminan en procesos judiciales.

Nace así la consulta de cómo resguardarse ante una situación y por eso, el abogado especializado en Derechos de Salud, Bautista Penna, habló con 0223 sobre los amparos en salud.

"Se trata de una acción judicial que se inicia para lograr la efectiva protección del derecho de salud en aquellos casos en que ha sido vulnerado. Ocurre muchas veces que se realiza un pedido a una obra social o prepaga, pasa el tiempo y se nota que no hay una respuesta por parte de la prestadora de salud y en esos casos muchas veces realizar una acción judicial de amparo de salud puede ser la vía para lograr resolver ese problema", manifestó.

¿Cómo se acciona? En primer lugar, es necesario realizar una solicitud de lo que se requiere a la obra social o prepaga y luego dejar pasar un tiempo. A partir de allí, puede suceder que el pedido se autorice o en caso de que se rechace hay que intimarlo previamente (generalmente mediante una carta de documento), lo que habilita a hacer la acción de amparo de salud.

"Suele ser un proceso rápido que tiene como fin lograr la protección de ese derecho de salud que está siendo vulnerado. Depende del juzgado, pero entre 48 horas y 10 días de que se presenta la demanda ya hay una medida cautelar, con la que se produce un adelantamiento de la sentencia y ya se puede lograr la protección de la cobertura que se está necesitando", explicó Penna.

La cobertura puede ser variada: desde una cirugía a una prótesis o la continuidad en una obra social o prepaga al momento de jubilarse. El intento de baja de la entidad, que muchas veces es frenada por la misma y que genera innumerables reclamos, también puede ser resuelto por esta vía. "En general los casos de personas con discapacidad son los que generan mayor cantidad de reclamos judiciales porque también son los que hacen más uso de la obra social o de la prepaga que corresponda", agregó.

Gran efectividad ante el reclamo

En líneas generales, Penna sostiene que la efectividad ante el reclamo es grande. "Cuando ya se va la Justicia para realizar un amparo de salud, como está involucrado el derecho a la salud que es lo más importante que tenemos, los jueces toman en cuenta esa situación y apoyan los reclamos. Siempre y cuando tengan fundamento en los hechos, la Justicia acompaña. A veces quizás puede ser no tan rápido como uno quiere o también puede ocurrir que salga una orden judicial y quizás la obra social no lo cumpla pero la mayor parte de los casos se resuelven", aseguró.

Qué se necesita para iniciarlo

Desde Amparos Ya aseguraron que lo más importante es conservar documentación de los pedidos (si es mediante la app, sacarle alguna captura a la pantalla o en caso de hacerlo presencial, quedarse con una copia de la nota).

"Lo otro es no dejar pasar mucho tiempo. Obviamente que hay trámites que llevan plazos y que no se aprueban de un día para el otro, pero quizás cuando ya se ve que hay algún adelanto de que no va a ser aprobado o no va a salir, hay que intentar anticiparse y buscar asesoramiento profesional para poder lograr la cobertura lo antes posible", enfatizó Penna. Al hablar de salud, adelantarse puede ser la clave para que el problema se resuelva.

Cómo contactarse

Para mayor información y consultas, se puede escribir al Instagram @amparosya o comunicarse al número 2235406638, o acercarse a Catamarca 1819, 3ºI.