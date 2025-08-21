"Es un tema que nos preocupa mucho": cuál es el rubro más denunciado en la Defensoría del Pueblo

Desde la sede de la defensoría reciben denuncias y quejas de los usuarios para tratar de mediar. Foto: 0223.

La salud sigue siendo uno de los temas de mayor preocupación y reclamo por parte de los marplatenses, de acuerdo al dato que se desprende del último informe de la Defensoría del Pueblo de General Pueyrredon.

Luego de haber lanzado el programa "Defensoría de la Salud" debido al nivel de conflictividad que se observaba desde el organismo, los números de los últimos seis meses reflejaron que el tema continúa liderando el ranking.

"La salud tiene la mayor incidencia de reclamos en nuestra Defensoría, que pasan por el servicio, el incremento constante y los valores inaccesibles para buena parte de la población", indicó en Extra (102.1) el titular de la institución, Marcelo Lacedonia.

En ese marco, la negativa de cobertura y el corte de tratamientos oncológicos son los que presentan mayor conflictividad.

"Nosotros nos ofrecemos como estrategia de mediación: tomamos el reclamo e iniciamos un contacto con la empresa o la obra social. En general tenemos respuesta y buscamos que se resuelva antes de ser judicializado", describió el funcionario.

Desde la Defensoría destacaron el buen nivel de respuestas favorables, en especial en casos de coberturas que habían sido negadas y que luego se reconsideraron, o la demora o autorización en la provisión de prótesis.

Por otra parte, las estafas y ciberdelitos ocupan una buena porción de las denuncias. Según el análisis semestral, cerca de un 10% de los casos se corresponden a este ítem, teniendo como especiales protagonistas a los adultos mayores por la falta de alfabetización digital.