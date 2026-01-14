SUPLEMENTOS
Sin refuerzos y sin goles: Boca igualó en su primer amistoso

El conjunto de Claudio Úbeda no pasó del 0 a 0 en su estreno de 2026. Desperdició un penal en la última jugada del partido.

Zeballos pierde el duelo con el arquero colombiano. En el final, le atajó un penal.

14 de Enero de 2026 21:36

Por Redacción 0223

Boca empató 0-0 con Millonarios de Colombia , en condición de local, en el marco de la  Copa Miguel Ángel Russo.

En el  estadio La Bombonera  ninguno de los dos pudo romper el cero en este torneo amistoso que  no tuvo ganador y cada institución se llevó una copa en homenaje al difunto Russo.​​​​​​​​​​​​​​Sobre el final del complemento, a los 43 minutos,  el arquero uruguayo Guillermo De Amores le atajó un penal al delantero Exequiel Zeballos.

Con este encuentro, el equipo de Claudio Úbeda arrancó el 2026 con un  empate de carácter amistoso  y su próximo partido de preparación será el  domingo a las 21 horas en el estadio Único de San Nicolás ante Olimpia de Paraguay.

Por su parte, las horas dirigidas por Hernán Torres cerraron su pretemporada en Uruguay y Argentina y ya planifica lo que será el  debut en la Liga Dimayor de Colombia ante Atlético Bucaramanga , el  sábado 22.30 en el estadio Américo Montanini.

