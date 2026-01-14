Sin refuerzos y sin goles: Boca igualó en su primer amistoso
El conjunto de Claudio Úbeda no pasó del 0 a 0 en su estreno de 2026. Desperdició un penal en la última jugada del partido.
Boca empató 0-0 con Millonarios de Colombia , en condición de local, en el marco de la Copa Miguel Ángel Russo.
En el estadio La Bombonera ninguno de los dos pudo romper el cero en este torneo amistoso que no tuvo ganador y cada institución se llevó una copa en homenaje al difunto Russo.
Con este encuentro, el equipo de Claudio Úbeda arrancó el 2026 con un empate de carácter amistoso y su próximo partido de preparación será el domingo a las 21 horas en el estadio Único de San Nicolás ante Olimpia de Paraguay.
Por su parte, las horas dirigidas por Hernán Torres cerraron su pretemporada en Uruguay y Argentina y ya planifica lo que será el debut en la Liga Dimayor de Colombia ante Atlético Bucaramanga , el sábado 22.30 en el estadio Américo Montanini.
