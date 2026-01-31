Malas noticias para Scaloni: volantazo en la recta final al Mundial 2026 y cambios inesperados en el calendario

La Scaloneta modificó su hoja de ruta rumbo a la Copa del Mundo 2026: se canceló un amistoso clave, se cayó la gira por Estados Unidos y la AFA ya trabaja contrarreloj para encontrar nuevos rivales.

La cuenta regresiva para el Mundial 2026 entra en su tramo decisivo y, cuando cada detalle cuenta, la Selección Argentina sufrió un cambio inesperado en su planificación. A cinco meses del inicio de la Copa del Mundo, se cancelaron los amistosos previstos en la gira por Estados Unidos, un movimiento que obligó a Lionel Scaloni y a la AFA a recalcular el camino en la defensa de la tercera estrella.

Según informó el periodista Gastón Edul, los encuentros programados entre el 1 y el 9 de junio, que iban a disputarse ante México y otro rival a confirmar —se mencionó a Honduras—, se cayeron definitivamente. Esto dejó un bache de casi diez días sin competencia antes del debut mundialista, previsto para el 11 de junio, un escenario que la dirigencia busca resolver cuanto antes con nuevos oponentes.

Por ahora, la única certeza deportiva del semestre es la ventana de marzo. El plantel hará base en Qatar desde el 23 de ese mes, con la Finalissima ante España como el gran plato fuerte del calendario. El duelo frente al campeón de Europa se jugará el 27 de marzo en el Estadio Lusail y servirá como un termómetro de máxima exigencia para medir el nivel del equipo.

La gira por Medio Oriente se completará el 31 de marzo con un amistoso frente a la selección de Qatar, nuevamente en Lusail. Serán ocho días de convivencia intensa que le permitirán a Scaloni observar variantes, ajustar detalles y despejar dudas en el armado final del grupo, en lo que será una de las últimas pruebas fuertes antes de definir la lista mundialista.

Tras ese viaje, a fines de mayo llegará uno de los momentos clave: la presentación de la nómina definitiva para el Mundial. En ese sentido, el propio Scaloni explicó en AFA Estudio que maneja una prelista cercana a los 50 futbolistas. “En el Mundial pasado tuvimos jugadores que se lesionaron cerca de la fecha. No hay que descartar a nadie; por eso la lista es amplia”, remarcó el DT.

Mientras tanto, el gran desafío de la AFA pasa por ocupar la ventana FIFA del 1 al 9 de junio con amistosos de jerarquía, luego de la baja de México. El objetivo es claro: llegar al debut con Argelia el 16 de junio con ritmo, competencia y certezas, en un Mundial donde la Selección Argentina buscará volver a hacer historia.