River define su hoja de ruta: días y horarios confirmados para los amistosos de pretemporada

El Millonario ya tiene agenda para enero: enfrentará a Millonarios y Peñarol en Uruguay, en dos pruebas clave para empezar a tomar ritmo de competencia.

River Plate comienza a delinear su camino rumbo a la próxima temporada y ya tiene confirmados los detalles de sus dos compromisos de pretemporada, que servirán como las primeras pruebas futbolísticas en medio de una exigente preparación física. El objetivo es claro: llegar de la mejor manera al inicio de la competencia oficial.

El equipo conducido por Marcelo Daniel Gallardo se medirá el sábado 11 de enero ante Millonarios de Colombia, en un encuentro que se disputará desde las 21:00 horas. Será el primer amistoso del año para River, ideal para empezar a observar el funcionamiento colectivo, probar variantes tácticas y darle minutos tanto a los refuerzos como a los juveniles que integren el plantel profesional. Además tendrá a sus caras nuevas: Anibal Moreno y Fausto Vera a la espera de Matías Viña que sería el tercer refuerzo que arribaría en este mercado.

Este primer compromiso asoma como una buena oportunidad para evaluar nombres y sociedades, especialmente en un contexto de pretemporada donde el rodaje y la intensidad comienzan a tomar protagonismo. Gallardo suele aprovechar este tipo de partidos para sacar conclusiones tempranas y ajustar detalles clave.

Casi una semana más tarde, el sábado 17 de enero, el “Millonario” volverá a salir a escena para enfrentar a Peñarol. El clásico equipo uruguayo representa una prueba de mayor exigencia, no solo por su historia sino también por la cercanía con el inicio de la actividad oficial, lo que eleva la intensidad del ensayo.

Ambos encuentros se disputarán en el Campus de Maldonado, en Uruguay, un escenario moderno con capacidad para 22.000 espectadores que suele ser elegido por clubes sudamericanos para realizar trabajos de pretemporada y amistosos internacionales.

De esta manera, River empieza a ajustar piezas y a marcar el pulso de su puesta a punto con dos compromisos internacionales que servirán como termómetro futbolístico, en la antesala de un calendario cargado de desafíos y objetivos ambiciosos para la banda de Núñez.