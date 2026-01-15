Cómo sigue la situación de los trabajadores de la reconocida clínica privada tras la protesta

Las y los trabajadores de la salud no cobraron su salario ni el aguinaldo.

El pasado miércoles los trabajadores de la salud que se desempeñan en la Clínica Mar del Plata, ubicada en San Luis 2562, llevaron adelante una protesta para reclamar por sus salarios impagos del mes de diciembre, al igual que los aguinaldos y bonos.

Desde el Sindicato de Sanidad de Mar del Plata (ATSA) confirmaron que las y los trabajadores hoy continúan con la retención de tareas por tiempo indeterminado o hasta que, al menos, se regularicen los pagos adeudados.

"Lo lamentable de todo esto es que ayer desde Pami aseguraron que no le deben nada a la clínica Mar del Plata, que ya les pagaron, pero las y los trabajadores siguen sin cobrar su salario", expresó la secretaria general de ATSA Mar del Plata Analía Moreda.

Amenazas a las y los trabajadores

Desde el gremio también aseguraron que la Clínica está amenazando a las y los trabajadores: "Les dicen que por culpa de la retención de tareas que están haciendo directamente el mes que viene no les van a pagar".

"Solamente hay una promesa de sueldo, cuando lo que les deben son aguinaldos y el bono que salió del aumento paritario", expresó Moreda.

Además confirmó que desde Sanidad están garantizando que los pacientes sean atendidos, aún adoptada la medida de fuerza: "Lo que hacemos es cubrir guardias mínimas y en el quirófano se trabajó".