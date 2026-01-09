Denuncian incumplimientos en el pago de salarios en dos reconocidas clínicas privadas

Nucleados en la delegación local de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (Atsa), los trabajadores de dos reconocidas clínicas privadas de Mar del Plata atraviesan una delicada situación por el incumplimiento en el pago de los haberes por parte de sus empleadores.

Como sucedió en reiteradas ocasiones en los últimos meses, uno de los conflictos tiene lugar en el Sanatorio Belgrano, donde los trabajadores iniciaron retención de tareas debido a la falta de pago en tiempo y forma de los salarios correspondientes a diciembre.

"Denunciamos que compañeras y compañeros que continúan asistiendo a sus puestos de trabajo y cumpliendo tareas habituales están recibiendo presiones y amenazas por parte de la empresa, en el marco de la medida de fuerza adoptada ante la falta de pago", apuntaron.

"Hasta tanto no se regularice la totalidad de las deudas salariales, la retención de tareas continuará vigente, siendo responsabilidad exclusiva de la empresa la situación que atraviesa el establecimiento. Desde Atsa Mar del Plata no vamos a tolerar ningún tipo de apriete, intimidación o amenaza hacia quienes ejercen su legítimo derecho a reclamar el cobro de sus haberes", agregaron.

Otra clínica en deuda con sus trabajadores

Por otra parte, desde el sindicato que conduce Analía Moreda informaron que una situación similar se da en la Clínica Psicopatología del Mar de Punta Mogotes, donde los trabajadores se declararon en estado de alerta por el supuesto incumplimiento en el pago de los salarios de diciembre y del aguinaldo.

"A la fecha, la empresa no ha abonado los haberes, vulnerando derechos básicos de las y los trabajadores de la salud, quienes sostienen diariamente la atención en condiciones de alta responsabilidad", afirmaron.

En este marco, desde Atsa aseguraron que, "de no haber respuestas concretas de lo inmediato, se adoptarán las medidas gremiales que correspondan".