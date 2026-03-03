Total impunidad en un barrio de Mar del Plata: en 3 minutos se robaron una camioneta “a tiro” de un garaje

Toda la secuencia del robo quedó filmada a través de una cámara de seguridad. Captura video.

Un grupo de delincuentes sacaron a empujones una camioneta Ford Eco Sport del fondo de una vivienda y tras varias maniobras pudieron robársela. Toda la secuencia, ocurrida durante la madrugada de este martes, quedó filmada en un video de una cámara de seguridad. Los vecinos denuncian que el barrio "es zona liberada".

El hecho sucedió a las 3.50 cuando al menos 4 sujetos –uno de ellos en moto- ingresó a un domicilio ubicado en el barrio Santa Celina, distante a pocos kilómetros del Cementerio Parque para cometer el ilícito.

Debido a que el vehículo fue sacado en marcha atrás, se le dificultó la tarea de los ladrones, que tardaron más de 3 minutos hasta que finalmente pudieron llevarse el rodado.

“Estamos cansados de los robos”

Vecinos del barrio Santa Celina se comunicaron con 0223 para expresar su amargura por la gran cantidad de hechos de inseguridad, que ocurren “a toda hora del día”.

“Esto es zona liberada. La semana pasada entraron a 4 domicilios: en uno estaba la señora y se llevaron el televisor y demás objetos de valor. Es terrible lo que está pasando porque estos andaban en moto pero hubo otros robos en que iban en un auto blanco, robando en las casas”, dijo uno de los vecinos.

Días atrás, sus habitantes denunciaban a este medio la delicada situación, que explotó cuando un vecino fue noqueado por un cascotazo por un grupo de jóvenes.