Protesta en una reconocida clínica privada: les deben los salarios de diciembre, aguinaldos y bonos

Este miércoles llevaron a cabo una ruidosa manifestación en la puerta de la clínica.

Trabajadores de la salud se congregaron en la tarde de este miércoles en la puerta de una reconocida clínica privada de la ciudad para reclamar que todavía no les depositaron los salarios de diciembre, al igual que los aguinaldos y bonos.

De esa manera lo denunciaron los profesionales que se desempeñan en la Clínica Mar del Plata, ubicada en San Luis 2562, mediante un comunicado que obtuvo el respaldo y acompañamiento de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (Atsa) local.

Con el objetivo de visibilizar la situación, decenas de perjudicados realizaron una ruidosa manifestación frente al nosocomio para exigir lo que les corresponde, "en defensa del salario y los derechos de las y los trabajadores", según el mensaje compartido.

Al mismo tiempo, los damnificados decidieron llevar adelante una retención de tareas por tiempo indeterminado, al menos hasta que regularicen el pago adeudado.

En tanto, desde el gremio apuntaron: "El salario no se negocia. Desde Atsa Mar del Plata exigimos una respuesta inmediata a las autoridades de la clinica".

No es la primera vez que se generan conflictos salariales en la clínica privada. En julio de 2025, denunciaron el incumplimiento del pago del Salario Anual Complementario (SAC), sumas de hasta $40.000 en concepto de revisiones salariales acordadas en paritarias, y que les adeudaban el salarios del mes anterior.