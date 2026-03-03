Inseguridad sin límites en un barrio de Mar del Plata: "Hoy son soldaditos de los tranzas"

Los vecinos del barrio La Herradura están cansados de ser víctimas constantes de la inseguridad. Esta mañana un grupo de delincuentes ingresaron a una vivienda en la calle Diagonal del Soler entre Sartora y Sebastián Garau. Una mujer que vive con su hijo fue reducida a punta de pistola y le robaron sus pertenencias.

A los pocos minutos, en una casa que se encuentra a la vuelta, le quitaron la bicicleta y la billetera a una vecina que se iba a trabajar.

Los residentes denunciaron que la Policía Científica "tardó horas en llegar" y que uno de los principales problemas es "la venta de drogas en el barrio", ya que los delincuentes "asaltan para consumir".

Por este motivo, los vecinos insisten en que se tomen medidas de seguridad, ya que es un barrio de trabajadores. "Se pueden ver las paradas de colectivos a las 5 de la mañana llenas de gente que va a laburar al cordón frutihortícola, el puerto, la construcción o a casas de familias".

"Nos da mucha pena ver como la droga está arruinando a los pibes del barrio, que antes jugaban a la pelota en el potrero y hoy son soldaditos de los tranzas", sentenciaron.

Personal policial aprehendió a un sospechoso en inmediaciones de Diagonal del Soler al 1900. En el caso interviene la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°13.

Un crimen que estremeció al barrio La Herradura

En la misma zona, en el 2021 fue asesinado Lautaro Gómez, de tan solo 16 años, después de una discusión por un robo.

El hecho se había producido pasada la medianoche cuando tres delincuentes ingresaron a una vivienda ubicada en la zona de Colón y Del Solar. El dueño de la casa, un hombre de 54 años, estaba durmiendo cuando escuchó ruidos.

Al levantarse, se encontró con los hombres, uno de ellos armado, que le pegó con la culata del arma en la cabeza. Se llevaron una garrafa, un balde con cables y huyeron.

La hija de la víctima corrió por auxilio a la casa de su novio, el joven de 16 años que vivía a media cuadra del lugar del robo, y le pidió que acompañara hasta su casa. Cuando llegaron al lugar se cruzaron con dos de los tres delincuentes, discutieron y uno le pegó un disparo en la cabeza al adolescente, que murió en el lugar.

"Al otro día se armó una poblada y los vecinos prendieron fuego tres casas de donde se vendían drogas, por supuesto la policía reprimió a los vecinos indignados. Mientras tanto, todos sabemos que los tranzas actúan en zonas liberadas por la policía y hoy vemos las consecuencias", concluyeron.